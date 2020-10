Rio Ave-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – In esclusiva per IlMilanista.it ecco le pagelle di Tiziano Crudeli che fotografano la prestazione rossonera nel play-off di Europa League contro il Rio Ave.

Donnarumma 5,5 – Poco impegnato nel corso della partita. Incolpevole nel gol subito, forse poteva fare di più nel secondo.

Calabria 5,5 – Spinge, ma non abbastanza e soffre la velocità di Manè. Per il resto fa il suo dovere.

Kjaer 6 – Copre bene la difesa e corregge qualche errore del compagno di riparto.

Gabbia 5 – Qualche errore di gioventù, per quanto glieli si potrà ancora perdonare?

Theo Hernandez 6 – Prova a spingere più volte nonostante spesso la squadra all’inizio non giri affatto.

Kessié 6 – Attraversa un ottimo momento e si intende benissimo col compagno di reparto, peccato per il rimpallo che concede il secondo gol al Rio Ave.

Bennacer 6 – Ordinato, ma non troppo, deve ancora entrare definitivamente in forma in questa stagione

Castillejo 5 – Malissimo nel primo tempo, tanti errori e pochissima efficacia offensiva.

Calhanoglu 6,5 – Il Milan nel primo tempo aveva bisogno di lui e non lo ha trovato. Poi il rigore siglato sul finale gli concede un voto in più.

Saelemaekers 6,5 – Molta volontà, ha bisogno di maggiore sostanza fisica, ma è efficace nel gol, stop e ottima precisione.

Maldini 6 – In una posizione forse non sua fatica un pò troppo, prestazione perdonabile.

Brahim Diaz 6,5 – Entra e dà una svolta alla partita. Gioca e fa giocare, grazie a lui la squadra ha la svolta.

Leao 5 – Entra a 25 minuti dalla fine e prova a mettersi in mostra sin da subito. Fallisce poi ogni tentativo in cui si cimenta, molto male.

Colombo 6 – Entra e fa ciò che deve. Spizza la palla decisiva che concede il rigore ai rossoneri.