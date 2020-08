Rinnovo Ibra, Raiola spara altissimo con le cifre: la situazione

MILANO – Sono giorni caldissimi in casa rossonera. Non c’entra il Ferragosto appena passato, ma la trattativa con Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo del contratto. Un accordo ancora non c’è, i motivi sono economici: la prima offerta presentata dal Milan è stata ritenuta troppo bassa da Mino Raiola, agente del centravanti svedese che, alla luce delle grandi prestazioni fornite dal suo assistito, sta giocando al rialzo con le cifre dell’ingaggio. Sul proprio sito internet Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione:

LE SUE PAROLE – “Bisogna fare i conti con Mino Raiola e memorizzare che quattro milioni più bonus non bastano, neanche cinque. E forse neanche sei. Siamo in una fase caldissima, il Ferragosto non c’entra, per sbrogliare la matassa o per mandare a monte tutto. Ibra per il Milan deve essere una ripartenza, a costo di scalare la montagna Raiola. Considerato che Ibra è anche il testimonial della nuova maglie rossonere, bisognerà trovare in qualche modo una quadratura”.

