Rinnovo Calhanoglu – Ipotesi clausola rescissoria su modello Bennacer

MILANO – La prossima settimana l’agente di Calhanoglu sarà a Milan per parlare con la dirigenza rossonera del rinnovo del suo assistito. Secondo quanto riportato da “Tuttosport” il turco avrà un aumento di ingaggio, arrivando fino a 3 milioni di euro più bonus. Nel nuovo contratto potrebbe essere inserita una clausola risolutoria, come successo in passato con Bennacer: ovvero il pagamento immediato e in un’unica tranche.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live