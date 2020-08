Ricardo Rodriguez, svolte già le visite mediche

MILANO – Secondo quanto riportato da “Tuttosport“, nella sua edizione odierna, Ricardo Rodriguez ha effettuato nella giornata di ieri le visite mediche con il Torino. Il club granata da giorni aveva trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento dello svizzero. Nelle prossime ore dovrebbe firmare il suo nuovo contratto. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate anche altre pesantissime novità in casa rossonera. Pessime notizie, una batosta dietro l’altra: Maldini KO! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

