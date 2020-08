Rebic out per le prossime tre partite di Europa League

MILANO – Il Milan, con la sesta piazza conquistata in campionato, affronterà i tre turni preliminari di Europa League. Stefano Pioli però affronterà però le tre partite senza Ante Rebic. Il croato, infatti, deve scontare una squalifica di tre giornate a seguito dell’espulsione rimediata con la maglia dell’Eintracht Francoforte durante il match con lo Strasburgo. La Uefa decise di punirlo con 5 turni, successivamente ridotti a 3. Un problema in più per Pioli. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una grandissima novità di mercato totalmente a sorpresa. Nome clamoroso, occasione unica: spunta un top player internazionale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

