Ranking Uefa – Comanda Bayern Monaco. Il Milan 81esimo…

MILANO – Dopo la vittoria sul Lione, che è valsa l’approdo in finale, il Bayern Monaco aggancia il Real Madrid alla testa del Ranking Uefa per club. Male il Milan, solo 81, a pari punti con la Fiorentina. Discorso diverso per la classifica per nazioni dove l’Italia conferma il quarto posto. Ecco le due classifiche aggiornate:

1. Bayern 134.000

2. Real Madrid 134.000

3. Barcellona 128.000

4. Atlético Madrid 127.000

5. Juventus 117.000

6. Manchester City 116.000

7. Paris Saint-Germain 113.000

8. Siviglia 100.000

9. Manchester United 100.000

10. Liverpool 99.000

17. Roma 80.000

18. Napoli 77.000

33. Inter 44.000

38. Lazio 41.000

48. Atalanta 33.500

81. Milan 19.000

82. Fiorentina 19.000

103. Torino 14.130

104. Sassuolo 14.130

105. Sampdoria 14.130

Questa è la classifica per nazioni:

1. Spagna 101.997

2. Inghilterra 90.462

3. Germania 74.498

4. Italia 70.653

5. Francia 59.248

6. Portogallo 49.449

7. Russia 45.549

8. Belgio 37.900

9. Ucraina 36.100

10. Paesi Bassi 35.750

