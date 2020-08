Raiola propone Moise Kean

MILANO – La prima stagione di Moise Kean in Premir League è stata tutt’altro che memorabile. Infatti il ragazzo, arrivato all’Everton per 27 milioni di euro, ha deluso tutti. Il suo agente, Mino Raiola, per questo motivo, avrebbe riproposto l’ex Juventus al Milan dopo che appena un anno fa aveva provato a portare a Milanello. Questa volta però senza il veto bianconero.

