Raiola: “Non mi piace il progetto Milan. Donnarumma? Non voglio creare polveroni…”

MILANO – Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto Mino Raiola agente dei rossoneri Ibrahimovic e Donnarumma. Ecco cosa ha detto sul futuro dei suoi assistiti

Su Ibrahimovic – “Il ritorno di Ibrahimovic? Sta cercando di fare il meglio per la squadra. Spero che la sua carriera non finisca mai, ma se finirà dovrà farlo in una delle più grandi squadre d’Europa”.

Ci ha pensato molto prima di accettare i rossoneri? – “Non so se ci ha pensato così tanto se accettare la proposta del Milan. Sono state le tempistiche normali di una trattativa. Alle fine è andata tutto bene. C’erano tante alternative sul piatto, ma se ha scelto il Milan è stato giusto”.

Se mi piace il progetto Milan? – “Non mi piace perché non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce e non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano. Non credo che neanche Elliott siano pensando che questo sia il vero Milan. Io non ho mai parlato né con Gazidis né con altri, ma se questo è il Milan che vogliono gli consiglio di trovare al più presto un acquirente”.

Donnarumma ancora al Milan? – "Aspetto ancora le scuse di quei tifosi che mi hanno offeso e minacciato perché poi le cose sono andate come dicevo io. Andiamo avanti per gli altri due anni. Non voglio creare alcun tipo di polverone".