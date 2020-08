Raiola a Sky Sport: “Ibrahimovic? Un matrimonio si fa in due. Gigio? Non è il momento giusto”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto il superagente Mino Raiola . Ecco cosa ha detto sui suoi assistiti:

SU IBRAHIMOVIC – “Credo che domani non ci sarà, per il momento. Stiamo parlando ma non c’è ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per trovare soluzioni”

DONNARUMMA – “Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. E’ una questione molto sensibile con i tifosi. Il club ha altre priorità in questo momento e ora non è il momento giusto per parlarne.”

