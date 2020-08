Primavera, Soncin ai saluti: “Un grazie non sarà mai abbastanza”

MILANO – Il portiere classe 2001 Matteo Soncin, ha lasciato il Milan Primavera dopo cinque anni ed è diventato un nuovo giocatore della Pergolettese. Il giovane estremo difensore ha voluto salutare il mondo rossonero tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: “5 anni fa sono entrato a far parte di questa famiglia! Grazie a te Milan sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come uomo! Ora è il momento per me di iniziare una nuova esperienza. Un grazie non sarà mai abbastanza”.