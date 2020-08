Pordenone, Tesser: “Pobega ragazzo interessante, Pioli saprà decidere”

MILANO – Conclusa la stagione in prestito al Pordenone, con la promozione in Serie A sfumata per pochissimo, Tommaso Pobega si appresta a tornare al Milan, club proprietario del suo cartellino. Tuttavia, mister Pioli vuole valutarlo nella preparazione pre-campionato prima di decidere se cederlo nuovamente in prestito o se confermarlo nella squadra rossonera. In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Stadio Aperto’, ha parlato di Pobega Attilio Tesser, tecnico del Pordenone.

LE SUE PAROLE – “Il ragazzo è veramente molto interessante, ha qualità. Vuole arrivare in alto ma non è presuntuoso, in ogni allenamento va al 100% come se fosse sempre in partita. Fisicamente e tecnicamente è ben dotato, per me può avere la sua prospettiva. Al Milan può giocare, ma l’importante è che non pensino che arrivi subito un campione: Tommaso è un ragazzo che deve crescere con calma. Penso a Castrovilli, che dopo due anni a Cremona con me ha trovato Montella che gli ha dato fiducia nella Fiorentina; Pobega può avere le stesse possibilità di fare bene in Serie A. Da quello che mi risulta, tornerà sicuramente al Milan che lo valuterà durante il ritiro. Pioli è molto bravo: capirà subito se il ragazzo sia già pronto per il Milan o se deve ancora farsi le ossa”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa notizia di mercato in casa rossonera. Colpo totalmente a sorpresa da 20 milioni di euro, annuncio improvviso: “Maldini ha fatto l’offerta!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA



