Calciomercato Milan, annuncio a sorpresa: “Maldini ha fatto l’offerta!”

Calciomercato Milan, Maldini si fa avanti: offerta presentata

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – C’è grande attesa per sapere quale sarà il primo colpo di calciomercato del Milan. I rossoneri hanno abbandonato il progetto Rangnick, che avrebbe rivoluzionato totalmente la rosa. A questo punto la dirigenza rossonera, decisa a puntare su Pioli per le prossime due stagioni, dovrà cercare di abbinare dei rinforzi di livello a quelle garanzie acquisite durante gli ultimi mesi. Stando alle ultime indiscrezioni, Maldini avrebbe posato gli occhi su Abdulkadir Omur, ultimo prodigio del calcio turco. A riferirlo è il portale turco ajansspor.com, che ha parlato di un’offerta da 20 milioni di euro presentata dal Milan al Trabzonspor. Omur è un fantasista di grande qualità, capace di agire sia da trequartista che da esterno d’attacco. In patria c’è chi già lo definisce un “simbolo del calcio turco”. Il classe 1999 è già capitano del Trabzonspor ed ha già attirato l’attenzione di moltissimi top club europei. A complicare l’operazione potrebbe essere proprio la folta concorrenza: tanti club sono interessati a Omur, e i 20 milioni offerti dal Milan potrebbero non essere sufficienti per convincere il club di Trebisonda a privarsi del suo gioiello. Difficile stabilire ora se il ragazzo sia un obiettivo prioritario del Milan, sempre alla ricerca di giovani di prospettiva da far crescere in rossonero. Maldini avrebbe proposto ai turchi un’operazione da 20 milioni complessivi, anche se pagabili in due esercizi. Il dt rossonero potrebbe anche alzare leggermente l’offerta, ma è probabile che il colpo rientrerebbe nelle strategie rossonere soltanto se possibile rimanendo entro certi limiti di budget. Ma non è ancora tutto. Ora Maldini è pronto a fare piazza pulita, ben 9 giocatori a rischio cessione: ecco tutti i nomi sulla lista nera! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA