Pogeba – Pioli lo vuole valutare da vicino: convocato per il ritiro

MILANO – Tommaso Pobega con sei gol e quattro assist in stagione con la maglia del Pordenone tornerà in rossonero. Il giocatore infatti è stato convocato per il ritiro da Stefano Pioli, che vuole valutarlo da vicino. L’obiettivo è capire se tenerlo per la prima squadra o se cederlo nuovamente in prestito.

