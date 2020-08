Pobega, conferma o prestito? 3 squadre su di lui, ma Pioli vuole valutarlo

MILANO – Ieri sera si è conclusa la rincorsa alla Serie A del Pordenone, il quale è stato eliminato ai play-off dal Frosinone di Sandro Nesta. Un campionato comunque entusiasmante per la squadra friulana, promossa appena un anno fa in cadetteria e subito in grado di giocarsi un posto nella massima serie. Grande protagonista tra i ‘Ramarri’ è stato Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99 di proprietà del Milan, che farà rientro alla base rossonera per la fine del prestito.

Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate, tanto che tre squadre sono sulle sue tracce: Udinese, Torino e Crotone. Tuttavia, come riferisce calciomercato.com, Stefano Pioli vuole valutarlo prima di decidere se tenerlo o farlo partire un altro anno in prestito. Pobega svolgerà quindi la preparazione con il Milan e cercherà di convincere il mister a confermarlo in squadra.

