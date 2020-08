Pirlo vuole un rossonero nella sua avventura alla Juve

MILANO – Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, Andrea Pirlo vorrebbe un altro suo ex compagno di squadra nella sua nuova avventura alla Juventus. Si tratta di Alessandro Nesta con il quale ha vissuto i tanti trionfi in rossonero. Se l’ex difensore di Milan e Lazio e attuale allenatore del Frosinone dovesse accettare la corte del Maestro, Nesta potrebbe ricoprire il ruolo di vice allenatore, che ancora non è stato assegnato.

