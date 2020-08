Pioli su Donnarumma: “Tra i più forti al mondo, ma può ancora migliorare”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Skrill, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato anche di Gigio Donnarumma: “E’ un ragazzo dotato di un talento straordinario. Ha anche indossato con grande personalità la fascia da capitano quando Alessio Romagnoli non era disponibile. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un classe ’99. È uno dei portieri più forti al mondo e secondo me ha ancora ampi margini di miglioramento per poter crescere ulteriormente”.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un altro grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live