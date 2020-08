Percassi esalta la Champions dell’Atalanta

MILANO – Il grande percorso Champions dell’Atlanta si è infranto in a pochi minuti dal triplice fischio contro il PSG. Il Presidente dei bergamaschi ha esaltato (giustamente) il percorso della sua squadra. Ecco le sue parole: “Peccato, non abbiamo concluso il percorso all’ultimo miglio. Per noi era impensabile, un traguardo incredibile e il prossimo anno ci risiamo in Champions“. Ma attenzione perché in giornata sono arrivate anche tantissime altre novità per quanto riguarda il mercato rossonero. Indiscrezioni a sorpresa, voci clamorose e notizie esplosive: tenetevi forte, ecco la raffica del giorno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live