Per il rinnovo di Ibrahimovic saranno decisive le prossime 72 ore

MILANO – Ibrahimovic resta al Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Tuttosport” i rossoneri avrebbero trovato l’accordo con l’asso svedese su una base fissa di 5,5 milioni e i 6, quali si aggiungeranno dei bonus inerenti obiettivi personali e di squadra. Affinché Ibra possa giocare ancora una stagione in rossonero, gli avvocati del Milan e Mino Raiola stanno al lavoro per ratificare questo complesso contratto che durerà un anno che dovrà riportare il club in Champions League. Il futuro di Ibrahimovic passa dalle prosisme 48-72 ore.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata un’importantissima novità per il mercato rossonero. Il colpo si avvicina sempre di più, arriva l’annuncio: “Accordo raggiunto, c’è il sì!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live