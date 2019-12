Pellegatti: “La squadra ha dei limiti e non riesce ad andare oltre”

MILANO – Ai microfoni di Milannews.it è intervenuto il noto giornalista tifoso del Milan carlo Pellegatti che ha analizzato la situazione dei rossoneri e la crisi che ha investito la squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole: “Il tifoso non guarda se sia colpa di Gazidis, Maldini, Boban o della proprietà, ma puntano il dito in generale verso Casa Milan. Fa male sapere che il club ha investito tanti tanti soldi sul mercato negli ultimi anni e non abbia praticamente costruito nulla. Donnarumma ce l’aveva già, Bonaventura l’avevano preso ancora prima. Poi c’è Theo Hernandez e qualcun altro, però il rischio è che a giugno si debba rifare nuovamente tutto. La squadra ha dei limiti e fatica ad andare oltre. Il Milan ha conquistato 22 punti su 90 nelle 30 partite contro le grandi squadre negli ultimi due anni e mezzo. A quel punto è chiaro che arrivi 5°-6°-7° se va bene e 8°-9°-10° se va male”.

