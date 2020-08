Pellegatti: “Ibra è volato in Svezia”

Caricamento sondaggio...

– Dal proprio canale YouTube,ha riferito le ultime su Zlatan. L’attaccante svedese, dopo aver passato le vacanze sulla sua imbarcazione in Costa Azzurra prima e in Costa Smeralda, si troverebbe in Svezia, dove attenderà gli sviluppi sul suo rinnovo contrattuale, che potrebbe arrivare entro lunedì, giorno in cui inizierà il raduno.