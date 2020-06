Pato e lo Scudetto del 2011: “Solo dopo realizzai ciò che avevamo fatto”

MILANO – Così come Mario Yepes, anche Alexandre Pato, ex centravanti del Milan, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della società meneghina, parlando del campionato vinto nel 2011: “Ho tanti bei ricordi. All’inizio non avevo capito cosa avessimo davvero fatto, pian piano ho realizzato cosa volesse dire vincere uno Scudetto in Italia. Mi ricordo il calcio di Ibra a Cassano mentre Antonio faceva un’intervista, poi mi ricordo la corsa di Oddo intorno al campo. Ci divertimmo tantissimo durante i festeggiamenti. Ho riguardato qualche giorno fa le foto della festa all’Olimpico di Roma, quella sera è sempre nel mio cuore. Eravamo un bellissimo gruppo, con grande voglia di vincere. Allegri ci faceva allenare tanto, aveva l’appoggio di tutto il club e noi giocatori lo seguivamo. C’era una grande mentalità. Mi auguro di rivedere presto il Milan Campione d’Italia”.

