Yepes: “Del Milan ho solo ricordi belli, eravamo una famiglia”

MILANO – Mario Yepes, ex difensore rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito ufficiale del Milan: “Ho un ricordo bellissimo del club, dei compagni, dei tifosi. Di tutto l’ambiente. Eravamo una grande squadra, poi sono arrivati anche Ibrahimovic e Robinho e siamo diventati ancora più forti. C’erano grandi giocatori e i nuovi arrivati, tra cui il sottoscritto, sono stati facilitati nel percorso di adattamento”.

SULLO SCUDETTO DEL 2011 – “Abbiamo festeggiato alla grande. Siamo stati due ore in campo dopo la fine della partita, festeggiando con i tifosi. Però devo dire che abbiamo capito quello che avevamo fatto solo la settimana dopo a Milano, quando abbiamo visto tutti i tifosi in piazza e allo stadio. Eravamo una bella famiglia in quella stagione, è stato davvero bellissimo. In partitella tutti volevano vincere e, quando c’è questa voglia nel gruppo, ci sono più possibilità di raggiungere grandi traguardi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live