Paganin: “Milan, riparti senza Ibra”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, l’ex calciatore Massimo Paganin si è espresso sulla trattativa in corso tra Ibra e il Milan: “Se il club rossonero deve ripartire attuando un progetto a lungo termine, non può farlo puntando sullo svedese. Magari la cifra che chiede Zlatan si può reinvestire su qualcosa di più importante. Ricominciare da un giocatore di trentanove anni vuol dire che c’è qualcosa che non va, nonostante il suo valore sia indiscutibile. Se queste sono le sue richieste, è una trattativa difficile da portare avanti”.

