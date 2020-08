Ordine: “Al Milan servono 3 acquisti di qualità, altrimenti…”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, il giornalista Franco Ordine ha parlato di Milan in ottica calciomercato: “Se non prende tre giocatori di grande qualità, il Milan si ritroverà per l’ennesima volta la stessa classifica degli ultimi anni. Pioli dopo la pausa per il Covid ha avuto un tocco magico, ma prima o poi si esaurisce: quando accadrà, serviranno i grandi calciatori per fare la differenza e non crollare”.

