Notizie Serie A – La nota della FIGC sul Consiglio Federale del 23 marzo

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo e non fa sconti nemmeno per quanto riguarda il calcio. Sono infatti tantissimi i campionati nazionali bloccati a causa del contagio da Covid-19 e la Serie A non è stata da meno. Il prossimo Consiglio Federale della FIGC, importante per capire come proseguirà la stagione, era previsto per il 23 marzo. Oggi però la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato, con una scarna nota stampa, sul proprio sito internet il rinvio dell’incontro a data da destinarsi.

“La FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo”.

Tratto da figc.it.

