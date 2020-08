Notizie Milan – Un attaccante olandese conteso tra rossoneri e Barcellona

MILANO – Secondo quanto riporta il portale iberico Sport, il Milan e il Barcellona starebbero seguendo lo stesso attaccante. Si tratta di Myron Boadu, punta dell’Az Alkmaar. Classe 2001, il calciatore è assistito da Mino Raiola e il suo nome era già uscito per il mercato dei rossoneri, anche nella scora finestra di mercato invernale. Per quanto riguarda i blaugrana è stato proprio Koeman, neo tecnico dei catalani, ed ex c.t. olandese a farlo esordire con la prima squadra Orange. E lo stesso allenatore avrebbe fatto il suo nome alla dirigenza spagnola. Il contratto di Boadu con la squadra di Eredivisie scadrà nel 2023, ma per riuscire ad acquistarlo servirà mettere mano al portafogli. Senza contare che se il Milan fosse davvero interessato la concorrenza del Barcellona non può che intralciare il Diavolo.