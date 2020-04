Notizie Milan – Taglio stipendi: il club al lavoro con lo studio Cantamessa

MILANO – Il Milan è già la lavoro, da almeno una settimana, sulla questione legata al taglio stipendi, dei propri calciatori. Questa scelta è stata presa prima della trattativa tra la Lega di Serie A e L’associazione Italiana Calciatori. L’intenzione dei rossoneri è quella di tagliare gli emolumenti in, ovviamente, a quando e se sarà possibile tornare in campo. La dirigenza del club meneghino inoltre ha pensato di affidarsi allo studio legale Catamessa, che curando lo stesso caso con il Monza del duo Berlusconi-Galliani. Per il momento non è ancora chiara quale strada il Milan deciderà di percorrere, perché al vaglio ci sono più soluzioni, tra cui il congelamento degli emolumenti fino al termine dell’emergenza Coronavirus.

