Notizie Milan – Suso, il riscatto non sembra essere in dubbio

MILANO – Il Siviglia non sembra avere dubbi, Jesus Suso ha convinto tutti. Allenatore, dirigenti e compagni di squadra si trovano benissimo con l’ex Milan e in estate dovrebbe arrivare il riscatto, grazie anche agli ottimi rapporti sull’asse tra i rossoneri e il club spagnolo. Non è escluso che magari all’interno dell’operazione la società andalusa possa inserire il cartellino di Kjaer, difensore danese in forza al Diavolo, oppure il riscatto dell’ex Atalanta potrà agevolare quello di Suso. Il Siviglia, però, potrebbe anche decidere di inserire Rony Lopes, esterno portoghese, che poteva già finire al Milan a gennaio, sempre nell’ambito della stessa operazione.

