Notizie Milan – Suso ha le idee chiare, vuole solo il Siviglia

MILANO – Niente Milan. Almeno stando alle ultime dichiarazione che Jesus Suso ha rilasciato ai media spagnoli. Il calciatore è attualmente in prestito al Siviglia e il suo riscatto diventerà obbligo, al raggiungimento di determinati obiettivi. L’esterno destro ha fatto sapere di trovarsi bene in terra andalusa, da quando è arrivato nell’ultima sessione invernale di mercato, molto meglio delle ultime stagione tra le fila del club meneghino. I segnali lanciati, a mezzo stampa, sono molto chiari. Suso non sembra avere nessuna intenzione di tornare a Milanello, Lo stesso Monchi, direttore sportivo del club della penisola Iberica, ha fatto sapere di aver apprezzato molto l’impatto che il giocatore ha avuto sul club e i compagni di squadra.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live