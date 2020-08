Notizie Milan – Suso alza l’Europa League, ma i ladri…

MILANO – Sarebbe stata la moglie di Suso, stando a quanto riporta Marca, ad accorgersi che qualcosa non andava. Ieri sera mentre l’ex calciatore del Milan giocava la finale di Europa League contro l’Inter, la moglie del calciatore stava vedendo insieme ai figli la partita, quando si è accorta di strani rumori che arrivavano dall’esterno dell’abitazione. E’ bastato però accendere le luci per far desistere i ladri che cambiato idea e sono tornati suoi loro passi. Solo tanto spavento quindi, ma poteva andare se non fosse per la donna, che si è accorta della presenza degli sconosciuti. Ma attenzione perché in queste ultime ore è arrivata anche un’altra grossa novità per il mercato rossonero. Maldini punta un obiettivo tutto nuovo: spunta un nome totalmente a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

