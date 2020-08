Notizie Milan – Stefano Pioli vuole ripartire da tre calciatori

MILANO – Il mercato del Milan è caratterizzato in questa fase dai rinnovi contrattuali e la ricerca di un difensore centrale e un terzino destro, da regalare a Stefano Pioli. Lo stesso allenatore rossonero però sembra avere le idee chiare per quello che riguarda il reparto arretrato. Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez sono sono intoccabili. E questo potrebbe aprire nuovi scenari di mercato, con Kjaer che a questo punto potrebbe essere confermato anche come titolare al fianco di Romagnoli. In ogni caso arriverà un nuovo centrale a Milanello. Milenkovic è sempre il grande preferito, ma attenzione alla concorrenza dell’Inter e alle resistenze della Fiorentina.

