Notizie Milan – Stabilito il nuovo tetto ingaggi

MILANO – L’ennesima rivoluzione sta per cominciare in casa Milan, con i tifosi rossoneri che, in estate, sentiranno ancora una volta parlare di ‘anno zero‘. Oltre agli addii ormai certi di Boban, Maldini e Massara, stando alla Gazzetta dello Sport è in arrivo un grosso cambiamento anche in chiave mercato. Il club, infatti, vorrebbe stabilire il tetto ingaggi ad un massimo di due milioni di euro per giocatore. Ciò lascia pensare che non verranno acquistati campioni già affermati e con ingaggi molto pesanti, ma giovani talenti da lanciare, sperando che riescano ad imporsi nel nostro campionato per poi, magari, rivenderli e mettere a bilancio grandi plusvalenze. Resta inoltre da definire la situazione legata a quei giocatori che, nell’attuale organico rossonero, percepiscono più di due milioni a stagione: Ibrahimovic, Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu. Di questa lista fa parte anche Biglia, ma il centrocampista argentino andrà via a parametro zero.

