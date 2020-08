Notizie Milan – SportMediaset: Bakayoko ora è a un passo

MILANO – Tiemoué Bakayoko è un pallino fisso del Milan. I rossoneri continuano a lavorare per arrivare a mettere le mani sul giocatore del Chelsea. E secondo quanto riporta SportMediaset gli ultimi aggiornamenti sull’operazione di mercato, inducono all’ottimismo. Il centrocampista, infatti, sarebbe più vicino al Diavolo di quanto si possa pensare. Dato che il Chelsea avrebbe definitivamente aperto alla possibilità del prestito del francese. Anche la modalità del trasferimento a titolo temporaneo dovrebbe essere stata accettata: diritto e non obbligo di riscatto. Invece l’accordo tra il Milan e Bakayoko non è in discussione, abbiamo già riportato come il giocatore e i rossoneri abbiano già trovato un’intesa ormai da tempo.