Notizie Milan – Sky: Ibra andrà via, Leao confermato. Per Romagnoli si tratta

MILANO – Al termine di questa stagione Zlatan Ibrahimovic e il Milan si separeranno. Lo svedese non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno e, forse, lascerà il calcio giocato per dedicarsi alla carriera di manager. Al tempo stesso dovrebbero andare via, sempre a parametro zero, anche Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. Per quanto riguarda Donnarumma e Romagnoli, entrambi col contratto in scadenza nel 2021, le trattative per i rispettivi rinnovi sono complicate ma, ad oggi, è molto più probabile la permanenza del difensore. Ai microfoni di Sky Sport, ne ha parlato Peppe Di Stefano.

LE SUE PAROLE – “Ibra al termine del contratto andrà via. Biglia non dovrebbe rinnovare, mentre per Bonaventura la situazione è ancora in bilico ma ci sono diverse possibilità che si svincoli. Il Milan vuole fissare un tetto ingaggi di massimo 3 milioni di euro: se per Romagnoli ci si può lavorare, per Donnarumma la questione è molto più delicata. Nomi per il futuro? Intanto il Milan deve ripartire da giocatori importanti che ha già in rosa, come Bennacer, Theo Hernandez, Rebic e Rafael Leao. La prossima dovrà essere proprio la stagione di Leao: il portoghese sarà chiamato a fare il salto di qualità”.

