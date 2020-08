Notizie Milan – Roback, parla il direttore sportivo dell’Hammarby

MILANO – Attraverso il sito ufficiale dell’Hammarby, il direttore sportivo della squadra, Jesper Jansson, ha parlato dell’operazione che ha portato Roback al Milan. Ecco le sue parole:

«Roback è un calciatore uscito alla nostra Academy e vedere che un club come il Milan si sia interessato a lui e poi abbia perfezionato l’acquisto ci rende molto orgogliosi. Diversi grandi club in Europa lo hanno cercato e con due di questi avevamo anche trovato un accordo. E’ stato lui ad aver fatto poi la scelta finale. L’operazione con il Milan è stata un’esperienza positiva e abbiamo avuto un buon dialogo durante tutto la trattativa. Adesso non ci resta che augurare buona fortuna a Emil, noi continueremo a seguirlo, sarà interessante vedere il suo talento continuare a crescere in rossonero».

