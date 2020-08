Calciomercato Milan, caccia all’attaccante: spunta un bomber a sorpresa!

Calciomercato Milan, Maldini cerca un attaccante: ecco l’ultima idea

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Nella prossima stagione, il Milan ripartirà dalla grinta di Ante Rebic. Al momento, il croato è l’unico davvero sicuro della permanenza in rossonero, fosse anche per soltanto un altro anno. La dirigenza sta lavorando al rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe restare al Milan anche se non sono da escludere ripensamenti dell’ultimo minuto. Anche Rafael Leao potrebbe non presentarsi ai nastri di partenza, trovandosi già al centro di numerosissime voci di calciomercato. I rossoneri sono dunque alla ricerca di un altro attaccante: possibilmente un giocatore rapido, dinamico, che possa muoversi al meglio intorno a Ibra e dialogare con Rebic. Stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra, precisamente da Football Insider, il Milan avrebbe messo gli occhi su Alfredo Morelos, gioiello classe ’96 dei Rangers. Il colombiano, soprannominato ‘El Bufalo’ per le attitudini da agonista puro, può giocare sia da centravanti che da attaccante esterno e può contare sulla straordinaria abilità di calciare con entrambi i piedi. Con la maglia dei Glasgow Rangers è arrivato vicinissimo alle 80 reti segnate, e ora potrebbe essere arrivato il momento di terminare la lunga gavetta e lanciarsi in un’avventura con un grande club. Per strappare Morelos a Steven Gerrard – attualmente tecnico dei Rangers – potrebbe servire un esborso di circa 20 milioni di euro, ma il profilo del giocatore potrebbe davvero valerli tutti. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, il Milan potrebbe passare all’attacco nel corso delle prossime settimane. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA