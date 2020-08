Notizie Milan – Rinnovo Donnarumma: trattativa ai dettagli

MILANO – Secondo quanto riporta TuttosIport la trattativa per il rinnovo contrattuale di Gigio Donnarumma con il Milan è arrivata ai dettagli. Mancherebbero ancora alcuni dettagli da sistemare, come la clausola rescissoria, che Mino Raiola vorrebbe inserire all’interno del nuovo accordo e la questione legata ai bonus. Il grosso però è stato fatto e soprattutto è stato evitato un nuovo scontro con il procuratore dell’estremo difensore. Cosa che invece era accaduta per il contratto attuale, con la dirigenza dell’epoca Fassone-Mirabelli in aperto contrasto proprio con Raiola. La strada quindi sembra essere in discesa dopo le tante speculazioni sul Milan e lo stesso Donnarumma.

