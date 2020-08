Notizie Milan – Reina-Lazio: nessuna buonuscita per lo spagnolo

MILANO – Pepe Reina e la Lazio. I biancocelesti dovrebbero essere la prossima squadra dello spagnolo, dovrebbero perché la firma è attesa per mercoledì, secondo quanto riporta il portale TMW, e visto com’è andato a finire l’affaire David Silva meglio essere cauti.

In ogni caso, sempre secondo la stessa fonte, il Milan non concederà alcune buona uscita all’ormai quasi ex estremo difensore rossonero. Le voci sull’accordo che legherà Reina alla squadra di Simone Inzaghi non sono unisone: il calciatore dovrebbe firmare un accordo da 1.6 milioni di euro, ma l’incognita è la durata: annuale con opzione per il secondo, oppure, un biennale.

Il portiere in ogni caso sembra essere ad un passo dalla sua nuova squadra, dove dovrebbe fare il secondo di Strakosha. Una condizione particolare, perché è proprio il motivo per cui, nella scorsa finestra di mercato invernale, chiese la possibilità di essere ceduto al Milan. Cosa è cambiato a differenza di mesi? Semplicemente la Lazio il prossimo anno giocherà in Champions League.