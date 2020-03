Notizie Milan – Rebic vuole restare in rossonero, ma il riscatto è in dubbio

MILANO – Ante Rebic è senz’altro una delle sorprese di questa stagione del Milan. Il croato, arrivato in prestito durante la sessione estiva di mercato dall’Eintracht Francoforte, nella prima parte del campionato è rimasto ai margini della rosa, per esplodere. Complice il cambio di modulo voluto da mister Pioli, per inserirlo all’interno dei dettami tattici della sua squadra, l’attaccante ha trascinato i rossoneri segnando a ripetizione, sia in Coppa Italia che in Serie A, risultando molte volte determinante. Nonostante i numeri siano dalla sua parte, però, il suo futuro resta incerto. Con Elliott che non ha ancora deciso se puntare o meno sul giocatore. Rebic dal canto suo ha già fatto sapere alla società quali sono le sue intenzioni: restare al Milan il più a lungo possibile.

