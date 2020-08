Notizie Milan – Rebic: incontro con l’agente per il croato

MILANO – Sky Sport ha riportato degli importanti aggiornamenti sul futuro di Ante Rebic. L’agente del calciatore, Ramadani, questo pomeriggio ha incontrato la dirigenza rossonera per parlare del suo assistito e definire i dettagli del suo contratto con il Milan. Il futuro di Rebic resta ancora però ancora incerto. Sicuramente l’esterno resterà un’altra stagione in rossonero, dato che l’estate scorsa è arrivato dall’Eintracht Francoforte, in prestito biennale. I tedeschi però vorrebbero trattenere André Silva, che ha fatto il percorso inverso rispetto al croato. I due club sono la lavoro per trovare una soluzione, dato che i due calciatori hanno fatto sapere di non voler cambiare squadra e rimanere dove si trovano attualmente.