Notizie Milan – Ralf Rangnick è sempre più lontano

MILANO – Come riferisce Sky Sport, Ralf Rangnick ha sempre più dubbi sulla proposta rossonera. Il tecnico tedesco, infatti, con il passare dei giorni è sempre più orientato a ringraziare, per l’offerta ricevuta, con un rifiuto. Uno dei motivi che stanno spingendo per il no è legato anche all’emergenza Coronavirus, in questa situazione riuscire a pianificare, come vuole lui, la prossima stagione è un’impresa. A nulla servirebbero gli accordi già trovati nei mesi passati, anzi, le due parti in causa potrebbero venirsi incontro accordandosi senza dover pagare alcuna penale. Di questa situazione ne è al corrente anche il Milan, nonostante l’intenzione di Gazidis sia chiara, non avrebbe alcun senso in questo momento un piano a medio-lungo termine, con gli scenari mondiali in continua evoluzione a causa della pandemia da Covid-19.

