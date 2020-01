Notizie Milan – Priorità al terzino, si torna a parlare di Laxalt

MILANO – Il Mercato è sempre al centro dei pensieri della dirigenza rossonera. Il Milan lavora per portare un nuovo terzino alla corte di Stefano Pioli, dopo la partenza, ancora non ufficiale di Ricardo Rodriguez al PSV Eindhoven. Serve un sostituto sulla fascia mancina, dopo aver visto naufragare la trattativa per Vina https://www.ilmilanista.it/gazzanet/notizie-milan-niente-da-fare-per-vina-salta-il-trasferimento/ è tornato in voga il nome di una vecchia conoscenza del Diavolo. Si tratta di Diego Laxalt, attualmente al Torino, ma i rapporti tra il calciatore, il suo entourage e la dirigenza rossonera sono a dir poco pessimi, a causa della mancata cessione del giocatore in Spagna. Il Milan, nonostante manchino poche ore alla chiusura del mercato, continua a lavorare per un terzino.