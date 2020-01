Notizie Milan – Niente da fare per Vina, salta il trasferimento

MILANO – Il Milan vede sfumare un’altra operazione di mercato. Si tratta di Matias Vina, terzino del National. Il suo nome era stato individuato dalla dirigenza rossonera per sostituire il partente Ricardo Rodriguez, destinato ad andare al PSV Eindhoven. La trattativa però si sarebbe prima arenata e poi è saltata definitivamente. Adesso per il calciatore sembra aver preso piede la pista brasiliana, con il Palmeiras in prima fila per assicurarsi le prestazioni sportive del giocatore. Il Milan, adesso, tornerà sul mercato per individuare un nuovo terzino da regalare a Stefano Pioli.