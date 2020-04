Notizie Milan – Prima offerta dalla Germania per Milik

MILANO – Stando a quanto riporta il portale TMW, Il Napoli avrebbe ricevuto la prima offerta per Arek Milik. L’attaccante polacco ha il contratto con la società partenopea vicino alla scadenza e non sembra intenzionato a rinnovare. La situazione sembra aver attirato l’attenzione di molte squadre, compreso il Milan, che si sta guardando intorno nel caso in cui Ibrahimovic decidesse di andare via. L’ex Ajax è la punta in cime alla liste delle preferenze, ma tutto è legato al futuro dello svedese. Chi invece non è intenzionato ad aspettare è lo Schalke 04, i tedeschi infatti avrebbero presentato un offerta da 25 milioni di euro, che però non soddisfano le richieste di De Laurentiis. Dato che per il suo calciatore ne chiede tra i 35 e i 40. Per ora il club teutonico non ha intenzione di offrire di più, forte anche del fatto che Milik considera la Bundesliga un buon campionato per continuare la sua carriera.

