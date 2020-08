Notizie Milan – Prima la cessione di Calabria, poi l’acquisto di Aurier: il punto sulla fascia destra

MILANO – Mentre Andrea Conti è certo della permanenza al Milan, Davide Calabria ha già le valigie pronte per trasferirsi altrove. Il club rossonero lo ha infatti messo sul mercato e per lui si stanno muovendo soprattutto le due squadre di Siviglia. Il prezzo del suo cartellino è stato fissato a 15 milioni di euro, cifra che poi verrà reinvestita per prendere un sostituto.

In cima alla lista dei desideri c’è Serge Aurier, in uscita dal Tottenham. Il giocatore gradisce la destinazione rossonera e molto probabilmente sarà proprio lui a giocarsi il posto da titolare sulla fascia destra, con Andrea Conti, nella prossima stagione. Prima, però, occorre monetizzare con il trasferimento di Calabria: una volta definita la sua cessione, si chiuderà l’affare col Tottenham per Aurier.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live