Notizie Milan – Plizzari, voci su una sua possibile conferma in rossonero

MILANO – Alessandro Plizzari potrebbe essere confermato in rossonero, una volta tornato dal prestito a Livorno, come riportato da Tuttosport. Il giovane portiere del Milan può sperare nella conferma, grazie anche alla strategia che Gazidis ha scelto di intraprendere in estate: linea verde e tetto agli ingaggi dei calciatori. Due condizioni che l’estremo difensore garantisce e la possibile partenza di Gigio Donnarumma potrebbe regalare a Plizzari un posto in rosa per la prossima stagione. Il Milan ci sta pensando seriamente, anche perché il ragazzo si è messo in mostra, finché si è potuto giocare, in Serie B con la maglia amaranto del Livorno. senza dimenticare che l’estremo difensore è un prodotto del vivaio del Diavolo, altra condizione da non dimenticare.

