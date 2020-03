Notizie Milan – Pioli, niente dimissioni: il tecnico emiliano porterà a termine il suo lavoro

MILANO – In casa Milan regna il caos più totale ma, in tutto ciò, c’è una stagione da portare avanti e concludere nel miglior modo possibile. Tale compito resta affidato, oltre ovviamente ai calciatori, a mister Stefano Pioli, nonostante il suo addio sia ormai cosa certa. A fine campionato però, non ora. Già, perché negli ultimi giorni è emersa l’ipotesi che Pioli potesse rassegnare subito le dimissioni, a causa della decisione di Gazidis di puntare su Ralf Rangnick per la prossima stagione. Il tecnico tedesco, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, arriverà a giugno con il suo staff ma, fino al quel momento, l’allenatore rossonero rimarrà Pioli, il quale è più che mai intenzionato a portare a termine il lavoro intrapreso lo scorso ottobre sulla panchina meneghina.

CLICCA QUI>Intanto, ultimissima ora: Ibrahimovic risponde alle voci: ecco le sue parole

Caricamento sondaggio...