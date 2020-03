Notizie Milan – Nuove pretendenti per Franck Kessie

MILANO – Franck Kessie si è ripreso il Milan nell’ultima parte di stagione. L’ivoriano è tornato sui suoi livelli, così come sono tornate ad osservarlo i club interessati al suo cartellino. Non c’è solo la Premier League sulle tracce dell’ex Atalanta, infatti anche la Roma e il Siviglia seguono il calciatore e in estate potrebbero provare l’approccio con i rossoneri. Dal canto suo il Diavolo, in questa situazione, ha le idee molto chiare: il giocatore può partire, solo davanti ad un’offerta di almeno 30 milioni di euro. Il club meneghino non ha cambiato le sue richieste, anche nella finestra invernale ha chiesto la stessa cifra. Aumentano le pretendenti per kessie, ma non la richiesta del Milan.

