Notizie Milan – Nuova partnership con Electronic Arts

MILANO – Nuova partnership per il Milan. Ecco il comunicato ufficiale del club , tratto dal sito della società rossonera:

Electronic Arts (EA) e AC Milan annunciano oggi una partnership pluriennale che consente a entrambi i brand di offrire un intrattenimento innovativo e di livello mondiale per il proprio pubblico. Per la prima volta nella storia del Milan, gli appassionati avranno l’opportunità di giocare come i rossoneri nell’iconico stadio di San Siro solo grazie a EA SPORTS ™ FIFA.

“La partnership con AC Milan è una testimonianza del nostro impegno nell’offrire agli appassionati di sport di tutto il mondo le più autentiche esperienze interattive – ha dichiarato Nick Wlodyka, Vice Presidente e GM, EA SPORTS FIFA –. Come uno dei Club di calcio più vincente e iconico non vediamo l’ora di far vivere ai tifosi del Milan esperienze innovative e interattive con FIFA per molti anni”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere EA SPORTS nella famiglia AC Milan come Premium Partner. Questa partnership è il simbolo del nostro impegno nel fornire esperienze interattive di altissimo livello ai nostri fan in tutto il mondo. In EA SPORTS, azienda leader nel mercato dei videogiochi, abbiamo trovato il partner perfetto per continuare il nostro percorso pensato per coinvolgere ed entusiasmare la prossima generazione di tifosi rossoneri”.

Per diversi anni, attraverso le leggende rossonere Kaká e Andriy Shevchenko, EA SPORTS FIFA e AC Milan hanno avuto un solido rapporto sia dentro che fuori dal campo. Il Club rossonero, attualmente, è uno dei più popolari nel videogioco FIFA.

Maggiori dettagli sulle novità riguardanti EA SPORTS FIFA 21 saranno resi noti nelle prossime settimane. Unisciti alla community FIFA di EA SPORTS su Facebook e Instagram, o segui @easportsfifa su Twitter per le ultime notizie.

