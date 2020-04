Notizie Milan – Montero: “Solo rispetto per Ibrahimovic”

MILANO – Paolo Montero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. L’ex centrale della Juventus, tra i tanti temi toccati, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole rilasciate all’emittente satellitare.

: «Ho molto rispetto per Zlatan, perchè è un fuoriclasse. Paura, no. Il mio ultimo anno in Italia è coinciso con l’anno di Capello e mi sono allenato insieme a Ibra, lui è uno sincero, è uno di quelli che mi piacciono perché parla poco e fa i fatti. E’ un grande uomo, strano volendo, ma fedele».

